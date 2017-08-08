Özelleşti, sorunlar 2 kat arttı. Şanlıurfa esnafı elektrik kesintilerini bu sözlerle anlattı.
Kesintiler arttı. Hem esnaf hem de vatandaş mağdur...
Sanayideki tüm makineler elektrikle çalışıyor. Ancak gün boyu yaşanan kesintiler, esnafı zor durumda bakıyor.
Esnaf çaresiz, muhatap bile bulamıyorlar.
ulusal.com.tr
Özelleştirme vatandaşı karanlıkta bıraktı. Şanlıurfa'da sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle sanayi esnafı iş yapamıyor. Çaresiz esnaf karşılarında bir muhatap bile bulamıyor.
Özelleşti, sorunlar 2 kat arttı. Şanlıurfa esnafı elektrik kesintilerini bu sözlerle anlattı.
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