HAVA sıcaklıklarının ülke genelinde normalin 6-7 derece üzerine çıkarak 35 ile 45 derece aralığında seyretmesi sebebiyle dondurma satışlarında adeta patlama yaşandı. Geçmiş yıllarda kişi başı 4 litre dondurma tüketimi gerçekleşirken son dönemde bu tüketimin özellikle yaz aylarında 6 litreyi bulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl itibariyle ülke genelinde en az 400 bin ton dondurma tüketimi yapılmasını bekliyoruz. Sıcakların yüksekliği ile esnafımızın dondurma satışlarında bereketli bir artış var” dedi.

Dondurma sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kişi başı dondurma tüketiminin son 10 yılda 2 litreden 5 litreye, dondurma üretiminin ise 160 bin tondan yüzde 150 artarak 400 bin ton seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yaz aylarında ise 6 litreye kadar çıkan tüketim mevsimselliğe bağlı olarak yıl ortalamasında 5 litre civarında. Dondurma pazarında ülkemiz ciro bazında 14.sırada, litre bazında ise 18.sırada” diye konuştu.



“ÜLKE OLARAK KİŞİ BAŞI 5-6 LİTRE DONDURMA TÜKETİYORUZ”



Türkiye’nin dondurma ithalat ve ihracatının her yıl arttığını hatırlatan Palandöken, “Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ’nin verilerine göre bu yıl itibariyle dondurma üretimi 400 bin ton civarı olması bekleniyor. Üretilen dondurmanın yüzde 4,5’i ihraç edilirken yüzde 95,5’i iç piyasada tüketiliyor. İhracatta öne çıkan pazarlar genel olarak Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Türki Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika devletleri. Ülkemizde tüketimin yüzde 80’ini 6 -25 yaş arası nüfus yapıyor. Tüketimin yüzde 85’ini yazın yapıyoruz. Yani dondurmaya yazın daha çok yükleniyoruz. Dondurmayı en çok tüketen bölgemiz ise Marmara bölgesi. Tabii unutmamak gerekir ki tüm veriler ambalajlı üretimler için geçerli” şeklinde söyledi.



“ÜLKEMİZDE DONDURMANIN PAZAR DEĞERİ 3,5 MİLYAR TL DEN FAZLA”



Palandöken, ülke içerisindeki dondurma pazarının ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Dondurma sektörünün dünya pazarındaki değeri 70 milyar dolar. Ülkemizin dondurma pazarı ise 2017 yılı itibariyle 3,5 milyar TL civarı bir büyüklüğe sahip. Kişi başı en yüksek dondurma tüketiminde ABD’den sonra Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, İngiltere, Norveç, İtalya ve Finlandiya geliyor. Avrupa’da kişi başı dondurma tüketim miktarı 7 litreyi bulurken bizde bu rakam 5-6 litre civarında. Avrupa’nın en çok dondurma tüketen ülkesi İsveç’te 10 litre, dünyanın en büyük dondurma üreticisi ABD’de de ise 26 litre.”