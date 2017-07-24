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Pamuk fideleri kurudu

Binbir emekle ektikleri ürünler fide halindeyken kurudu. Şanlıurfa'da binlerce dönüm araziye ekilen pamuk susuz kaldı. Çiftçiler bölgede yapılan Suruç Sulama Projesinden yararlanmak istiyor.

Pamuk fideleri kurudu

Şanlıurfa'da binlerce dönüm araziye pamuk ekimi yapıldı. Aradan aylar geçti, ürünler toprakta 1 arpa yol alamadı. 

Pamuk tarlalarını sulama dönemi geldi çattı. Ancak çiftçi sulama imkanlarından yararlanamıyor.

Oysa Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na 17 bin 185 metre uzunluğunda su tüneli yapılmıştı. Bu tünelden 18 mahalleye su verilecekti. Çiftçiler, yeterince sulama yapılmadıkları için binlerce dönüm pamuk tarlasının kuruduğunu söyledi.

Yetkililere ulaşamadıklarını belirtten çiftçiler tarlada kuruyan pamuk filizlerini toplayarak yaktı. 

Devlet Su İşleri yetkilileri ise yaşanan sıkıntının sulama kanallarından kaçak olarak çekilen hatlar olduğunu belirtti. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa #su #arazi #pamuk #çiftçi #suruç suçlama projesi
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