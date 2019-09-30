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Pamukkale'deki kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapı kaldırıldı.

Pamukkale'deki kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapı kaldırıldı. 

Alınan bilgiye göre, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karahayıt Mahallesi'nde, termal suyun çıktığı 2. derece doğal sit alanda Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı.

Tahliyenin gerçekleşmesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar, yerlerinden alındı.

"Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanları"nda yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin uygulanmaya devam edileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pamukkale #UNESCO
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