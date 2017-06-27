UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen yerli yabancı binlerce turistin akınına uğradı.



Termal suları ve bunların oluşturduğu görsel zenginlikle her mevsim ziyarete açık olan, Ege ve Akdeniz'e gidenler için kavşak noktasında bulunan Pamukkale'yi ziyaret eden turistler, beyaz travertenlerde yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirdi, havuzlara girerek termal su ve çamurun keyfini sürdü.



Otelleri dolduran turistler, travertenleri görmek için gişelerde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'nin kültür turizmi anlamında Türkiye'nin çok önemli illerinden birisi olduğunu söyledi.



Pamukkale'nin dünyada eşi benzeri bulunmayan, görülmeye değer bir yer olduğuna dikkati çeken Şen, "Pamukkale'de bayram tatilinde turist yoğunluğu turizmcilere çifte bayram yaşattı. Beyaz cennetimizi bayram süresince yaklaşık 32 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti." dedi.