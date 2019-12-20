Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmen kurtarıldı
Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmen kurtarıldı.
YURT 20.12.2019, 12:41
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım Caddesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde havasızlıktan boğulmak üzere oldukları anlaşılan Pakistan uyruklu 30 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör oldukları iddiasıyla Pakistan uyruklu M.E. ile C.U, M.A, D.K. ve K.B gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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