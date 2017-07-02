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Park halindeki römorka çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Edirne'de, park halinde bırakılan römorka arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Park halindeki römorka çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Edirne'de, park halinde bırakılan römorka arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'na giden uluslararası karayolunda, Edirne istikametine giden Sinan Arda'nın (30) kullandığı motosiklet, Kemalköy Kavşağı yakınlarında, park halinde bırakılan römorka arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Park halindeki römorkun yakınına herhangi bir uyarı levhası konulmadığı dikkati çekti.
Olay yerine gelen Arda'nın yakınlarının gözyaşı döktüğü ve bazılarının sinir krizi geçirdiği gözlendi.
Sinan Arda'nın cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, römorkun sahibini arama çalışmaları ise sürüyor.
Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayolundaki trafik kaza nedeniyle bir süre aksadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Sinan Arda #Kapıkule Sınır Kapısı #hayatını kaybetti
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