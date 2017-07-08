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Parkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir gencin öldüğü kavgada yaralanan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Parkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

 Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Dumlupınar Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat Berk Pınar (21), av tüfeğinden çıkan saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi, Halil İbrahim A. (13) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gencin cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı çocuk ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen ve olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #gaziantep #av tüfeği
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