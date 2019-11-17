Pasta yerine çiğ köfte kestiler

Pasta yerine çiğköfte kestiler, bütün dikkatleri üzerlerine topladılar.

Renkli görüntülerin adresi Muğla Seydikemer.

Önce oynayan gelin ve damat, daha sonra pasta şeklinde hazırlanmış ve kenarlarına acı biber dikili çiğ köfteyi kesti.

Çiftin çiğ köfteyi kesme anı ilgiyle izlendi.

Gelin ve damadın birbirine yedirdiği çiğ köfteden, davetlilere de ikram edildi.

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