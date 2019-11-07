Patates üreticileri dertli

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki patates üreticileri bu yıl üründen memnun. Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, bu sezon yaklaşık 50 bin dekar alandan 200 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

Patates üreticisi peş peşe gelen zamlarla artan elektrik faturalarının altından kalkamıyor.

Yemeklik patates üreticisinin bir diğer sorunu da, iç piyasada yaşanan pazar sorunu. Komşu ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesini istiyorlar.



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