Kırşehir'in Kaman ilçesinde işe başladığı çiftlikte sürü sahibi iki ortaktan birini meslektaşı sanıp koyunları birlikte çalmayı teklif edince suçüstü yakalanan çoban tutuklandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Ayhan Güzel, ortağı Emrah Çeşitçioğlu ile internetteki bir siteye "çoban aranıyor" ilanı verdi.

Amasya'da yaşayan A.E.B, ilanı gördükten sonra çiftlik sahipleriyle görüşerek köyde çalışmaya başladı.

Çeşitçioğlu'nu çoban zanneden A.E.B, bir süre sonra Güzel hakkında olumsuz şeyler söyleyerek, koyunları birlikte çalma teklifinde bulundu.

Durumu ortağı Güzel'e anlatan Çeşitçioğlu, çobanı suçüstü yakalatmak için jandarmaya haber verdi.

Kiraladığı kamyonetle çiftliğe gelen ve 4 koyunu araca bindiren A.E.B, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kiraladığı aracın sahibi de gözaltına alındı.



Çoban tutuklandı

Kaman Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayramözü köyünde suçüstü yakalanan A.E.B. ile operasyonda gözaltına alınan aracını kiraladığı A.Ş, jandarmadaki sorgularının ardından Kaman Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, mahkemeye sevk edildi. Çoban A.E.B, tutuklandı. Aracın sahibi A.Ş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.