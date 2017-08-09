KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir pavyona yapılan baskında çöp kovaları ve tavan araları didik didik arandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi.



Baskında işyerindeki çöp kovaları ve tavan araları polis tarafından didik didik arandı.



Dedektör köpek 'Ares'in de katıldığı baskında işyerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.



Müşteri ve çalışanların yapılan GBT sorgusunda aranması çıkan 1 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca işyerine çeşitli maddelerden 15 bin lira para cezası kesildii.