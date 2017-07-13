Çerkezköy İlçesi'nde 7'inci kattaki evlerinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşen 9 yaşındaki Ecrin Çeribaş, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 7'inci kattaki evlerinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşen 9 yaşındaki Ecrin Çeribaş, hayatını kaybetti.



Olay, Çerkezköy İlçesi'nin Kızılpınar Mahallesi'nde Saygın Sokak üzerindeki Satarlar Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 7'inci katında oturan Ecrin Çeribaş, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden apartmanın bahçesindeki toprak zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Çeribaş'ı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çeribaş, burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Çeribaş'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.



Minik Ecrin'in cesedi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.