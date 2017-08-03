Banvit hakkında flaş karar
Banvit hakkında flaş karar
Rekor kırdı
Rekor kırdı
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın yapıldı
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın yapıldı
İşte Mehmet Görmez’in yeni görevi
İşte Mehmet Görmez’in yeni görevi

Pencereden düşen hemşire yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi’nde oturduğu 4'üncü kattaki dairesinin penceresinden düşen hemşire 44 yaşındaki Hafize Şahin, yaşamını yitirdi.

Pencereden düşen hemşire yaşamını yitirdi

Olay, bugün Ece Mahallesi Dinar Caddesi’nde meydana geldi. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Hafize Şahin, oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düştü. Beton zemine çakılan Şahin, ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürülen Hafize Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafize Şahin’in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pencere #Düşen #hemşire #yaşamını #yitirdi #Afyonkarahisar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 6 hafta yok
Sonraki Haber
TGDF Başkanı Kopuz: Gıda sektörü WorldFood İstanbul için hazır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.