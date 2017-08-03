Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi’nde oturduğu 4'üncü kattaki dairesinin penceresinden düşen hemşire 44 yaşındaki Hafize Şahin, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Ece Mahallesi Dinar Caddesi’nde meydana geldi. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Hafize Şahin, oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düştü. Beton zemine çakılan Şahin, ağır yaralandı.



Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürülen Hafize Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafize Şahin’in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.



Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.