Üsküdar'da bir vakıfa ait istinat duvarı çöktü. Çöken duvar 6 katlı binanın ana girişini kapattı. Binadakiler alt kattaki dairenin balkonundan dışarıya çıktı.

Olay saat 11.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmut Hudayi Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle bir vakıfa ait istinat duvarı 6 katlı binanın girişine çöktü. Çökme nedeniyle binada kalanlar sokağa çıkamadı. Apartman sakinleri sokağa çıkmak için alt katta bulunan bir dairenin balkonunu kullandı. Balkona dayanan merdivenle binadakiler dışarıya çıkabildi.

Çökme esnasında alt kattaki dairede uyuduğunu söyleyen Umut Ünal'ın başına tuğla parçaları düştü. Ünal olayda hafif şekilde yaralandı Ünal, “Ben uyuyordum bir anda yere yapıştım duvar üstüme çöktü. Canımı zor kurtardım ayağımda biraz ağrı var “ dedi. Annesi Sevim Ünal ise, “Güm diye bir ses. Gittim ki salonun duvarı çökmüş. Çocuk da tam orada yatıyordu" diye konuştu.

Binayı yapan müteahhit Sinan Kurtuluş ise gerekli mercilere müracaatlarını yaptıklarını söyledi.