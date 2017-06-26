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Pendik'te gasp şüphelisine tutuklama

İstanbul Pendik'te girdiği bir marketten yaklaşık 11 bin TL gasp ettiği iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Pendik'te gasp şüphelisine tutuklama

Pendik'te bir marketten yaklaşık 11 bin TL gasp ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kavapınar Mahallesi'nde bir marketten maskeli ve silahlı bir şüpheli tarafından 11 bin 057 lira gasp edildiği ihbarı üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Konuyla ilgili incelenen kamera görüntülerinin ardından Pendik İlçe Emniyeti ekipleri M.D isimli şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Şahsın aracı ve ikametgahında yapılan incelemede olayda kullandığı sırt çantası ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlı M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklandı #Pendik #Hırsız
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