Camide bıçakla 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli, adliyeye gönderildi.



Pendik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle namazı sırasında Pendik Esenyalı Merkez Camisi'nde bıçakla 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli Ö.B, işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.



Bu arada şüpheli Ö.B'nin babasının, saldırgan davranışlar sergilediğini belirttiği oğlunu tedaviye ikna edemedikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce Pendik Kaymakamlığına yardım talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.