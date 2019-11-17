Pendik'teki saldırıda hayatını kaybeden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz toprağa verildi
Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
YURT 17.11.2019, 16:36 17.11.2019, 16:47
Pendik'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul’da toprağa verildi.
Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.
Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Kaynak: AA
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P