İZMİR'in Menderes ile Bayındır İlçesi'ndeki orman yangınlarında toplam 1700 hektarlık alanın zarar görmesinden sonra Öz Orman İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamiyet Boyacı'nın, söndürme çalışmalarının uzun sürmesinin personel eksikliğinden kaynaklandığı iddiası üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden, açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'de 2017 yılı eylem planına göre 947 işçi görev almak üzere planlanmıştır. Orman yangınlarına müdahale eden personel sayısının yetersiz olduğu iddiası asılsızdır" açıklaması yapıldı.

Menderes İlçesi'nde kırık cam parçalarının günüş altında mercek görevi görmesi nedeniyle çıkan orman yangınında, 1000 hektarlık orman alanı ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Bayındır'da da geçen hafta salı günü başlayan ormana yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in en güzel ormanlarının yok olduğu, söndürme çalışmaların günlerce sürdüğü iki yangınla ilgili eleman eksikliğini gündeme getiren Öz Orman İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamiyet Boyacı, 2014 yılından beri emekli olan personelin yerine yenilerinin alınmadığını savunarak, şöyle dedi:



"Ekipmanlarımız çok iyi, işçi sayısı az. Yangınlara havadan müdahale ediliyor. Eskiden işçiler iki güç grup halinde çalışıyordu. Şimdi ise bir grup üç gün görevde. Takviye ekipler geliyor ama gelen elemanda da performans düşüklüğü yaşanıyor. Yer ekipleri eskisi gibi değil. Önceki yıllarda arazözlerde 5 kişi yangına giderdi, şu anda bazılarının 2 kişiyle yola çıktıkları bile oluyor. Eleman yorgun. 50 saat uyumayan adamdan nasıl performans bekleyebilirsiniz."



GENEL MÜDÜRLÜK BU İDDİAYI KABUL ETMEDİ



Öz Orman İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamiyet Boyacı'nın personel eksikliği iddialarıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Basın bürosundan yapılan açıklamada, tüm yurtta çıkan yangınların Yangın Yönetim Merkezi'nde takip ve koordine edildiği, takviye timlerin de ihtiyaç halinde diğer bölgelere sevk edildiği ifade edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde konuşlandırılmış 4 helikopter ve 1 amfibik uçak bulunduğu bilgisinin de verildiği açıklamada, şöyle denildi:



"Kara organizasyonu olarak da 116 arazöz ve su ikmal aracı bulunmaktadır. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Yangın Eylem Planına göre 947 adet işçi personel yangın organizasyonunda görev almak üzere planlanmıştır. Orman yangınlarına müdahale eden personel sayısının yetersiz olduğu iddiası asılsızdır. 2003 yılına kadar olan orman yangınına ilk müdahale süremiz 40 dakika iken Bakanlığımızca alınan araç-gereç ve tedbirler ile personelimizin etkin müdahaleleri sayesinde bu süre ortalama 15 dakikaya indirilmiştir. 25 Temmuz 2017 tarihinde çıkan Bayındır yangınına, 4 amfibik uçak ve 11 helikopter sevk edilmiştir. Bu yangında 142 arazöz ve su ikmal aracı, 16 dozer görev almıştır. Bayındır yangınında hava ve kara araçları ile birlikte herhangi bir personel eksikliği bulunmamaktadır. Bayındır yangını çıkmadan önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde devam eden yangınlar da mevcuttu. Bu yangınlar büyüyebilecek bir hal almadan ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınmıştır. 25 Temmuz 2017 tarihinde ülke genelinde 19 orman yangınına ve 16 ziraat yangınına müdahale edilmiş ve büyümeden kontrol altına alınmıştır."



DİĞER ÜLKELER ÖRNEK GÖSTERİLDİ



Akdeniz bölgesindeki benzer ilklim şartlarını yaşayan ülkelerden örneklerin de verildiği açıklamada, "Benzer iklim şartlarındaki Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan da büyük orman yangını olmuştur. Son olarak 26 Temmuz 2017'de Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangınlarında 7 bin hektardan fazla alan yanmış olup, Avrupa Birliği'nden Fransa yardım istemiştir. Ülkemiz 24 söndürme helikopteri, 5 amfibik uçak, 19 bin personel ve 2 bin 300 kara araçlarıyla orman yangınlarına müdahale etmektedir ve komşu ülkelerdeki yangınlara da talep olduğunda yardım göndermektedir" ifadelerine yer verildi.