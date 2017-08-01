Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent petrolün varil fiyatı, son bir hafta içinde yaklaşık 5 dolar artışla, 48.05 dolardan, 52.93 dolara kadar tırmanarak 53 dolar sınırına dayandı.
Özellikle küresel piyasalardaki güçlü talebe bağlı tırmanış ile ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 50 doları aşarak 50.40 dolara kadar yükseldi.
Petroldeki bu gelişmelere bağlı olarak, benzin ve motorine bugünden itibaren litre başına 11 kuruşluk zam yapıldı.
Enflasyon verileri üzerinde önemli etkisi bulunan petrol fiyatlarında tırmanış son günlerde hız kazandı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent petrolün varil fiyatı, son bir hafta içinde yaklaşık 5 dolar artışla, 48.05 dolardan, 52.93 dolara kadar tırmanarak 53 dolar sınırına dayandı.
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