Samsun'un meşhur pidesi ile Çakallı menemeni, Karadenizli girişimci Ömür Ünal tarafından "Pidemen" adında bir araya getirildi.

Samsun'un meşhur pidesi ile Çakallı menemeni, Karadenizli bir girişimci tarafından "Pidemen" adıyla bir araya getirildi.







Samsun pidesi ve Çakallı menemenini bir arada sunmak isteyen Samsunlu girişimci Ömür Ünal, "Pidemen" adıyla yeri bir yemek türü geliştirdi.

İş yerinde menemen ile pidenin bir arada yapıldığı ürünü sunmaya başlayan Ünal'ın yeni lezzeti, vatandaşlardan ilgi görüyor.









Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöresel lezzet olan Çakallı menemeni ile Samsun pidesini aynı sunumda birleştirdiğini, oluşan lezzetin kendilerini de şaşırttığını söyledi.

Bu lezzeti herkesin tatmasını isteyen Ünal, "Samsun pidesi ve menemeni bir araya getirerek yeni bir lezzeti piyasaya sunduk. Samsun'un dünyaca ünlü pidesinin muhteşem tadını yöresel lezzetlerden menemenle birleştirmek için uzun zamandır çalışıyordum. İki ayrı lezzeti pidenin içinde birleştirdim. Patentini almak için çalışmalara da başladım." ifadelerini kullandı.







"Pidemen"in tarifini ancak patent aldıktan sonra verebileceğini dile getiren Ünal, "Patent çalışmamız devam ediyor. Kısa süre içinde Karadeniz'in bir başka yöresel lezzetini de farklı şekilde birleştireceğiz. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor. İnsanların farklı lezzetleri tatması için gayret ediyoruz." dedi.

