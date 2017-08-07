Klasik müzikle 64 yaşında, doktor tavsiyesiyle gittiği piyano kursunda tanışan İzmirli taksi şoförü Ersin, yolcularını artık dünyaca ünlü klasik müzik eserleri eşliğinde gidecekleri yere götürüyor.

İzmir'de doktor tavsiyesiyle başladığı kursta 64 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve klasik müzikle tanışan taksi şoförü, yolcularını artık bu müzik eşliğinde ağırlıyor.



Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Konak arasında yaklaşık 40 yıldır taksi dolmuşuyla yolcu taşıyan Nail Ersin'in yaşam hikayesi, doktorunun alzaymır riski bulunduğunu söylemesiyle değişti.



Doktorun bu hastalığa karşı korunmak için müzikle uğraşması tavsiyesinde bulunmasının ardından 6 ve 8 yaşlarındaki iki torunuyla Buca'da bir piyano kursuna başlayan Ersin, kısa sürede notaları öğrendi ve piyano çalmaya başladı.



64 yaşında başladığı piyanoyu 4 yıldır tutkuyla devam ettiriyor



Kursun "en yaşlı öğrencisi" olan Ersin, performansıyla dikkati çekerken klasik müziği iş hayatına da taşıdı.



Geçmişte genelde arabesk müzik dinleyen Ersin, aracında çaldığı klasik müziklerle yolcularını da şaşırtıyor.



Torunlarıyla aldığı piyano dersi sırasında AA muhabirine açıklama yapan Nail Ersin, piyanoya 64 yaşında başladığını, 4 yıldır da tutkuyla devam ettiğini ifade etti.



Piyano sesinin kendisini çok rahatlattığını dile getiren Ersin, kursa torunlarıyla devam etmenin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.



Klasik müziği dinledikçe güzelliğini farkettiğini, taksi dolmuşunda da artık sürekli bu eserleri dinlediğini aktaran Ersin, "Piyanoya ilk başladığımda çevremdeki insanlar çok şaşırdı. Tuşlara ilk bastığımdaki mutluluğu hala unutamıyorum. Piyanonun başına oturunca sıkıntıları unutuyorum. Klasik müziğin bu kadar güzel olduğunu bilmezdim. Çaldıkça huzur buluyorum. Hiç zorlanmadım, öğretmenlerim sayesinde çok kolay öğrendim. Yaş hiç önemli değil, 80 yaşında bir insan bile notaları öğrenip şarkılar çalabilir. Zorlanacak bir şey yok, içinde arzu oldu mu her şey halloluyor." diye konuştu.



"Torunlarıma tek vasiyetim piyano çalmaları"



Piyano çalmaya başlamasına taksi durağındaki arkadaşlarının da çok şaşırdığını anlatan taksici, yıllarca arabesk müzik çaldığı arabasında artık dünyaca ünlü piyanistlerin CD'lerinin bulunduğunu ifade etti.



Aracına binen çoğu yolcunun klasik müzik çalmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Ersin, bu müziğin güzelliklerini müşterilerine de aktarmaya gayret ettiğini belirtti. Ersin, "Huzurluyum. Arabamı daha güzel ve dikkatli kullanıyorum. Herkese müzik kurslarına gitmelerini, çocuklarını, torunlarını da göndermelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar da arabamda bu müziği dinlemekten mutlu oluyor." diye konuştu.

