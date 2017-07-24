Kiğı İlçesi'nde ele geçirilen 5 odalı sığınakla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İli Kığı İlçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Bingöl ili Kiğıilçesi İlbey Köyü bölgesinde 22 Temmuz 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubap Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş -92 Operasyonu kapsamında, 5 odalı 1 sığınakta muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
BİNGÖL'ün Kıği İlçesi'nde düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde yaşam malzemeleri olan 5 odalı bir sığınak bulundu.
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