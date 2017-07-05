Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye 4 kişi gözaltına yakalandı.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye 4 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Kars, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün gençlik yapılanması üyesi oldukları belirtilen İ.O, E.Ç, T.N ve M.A. gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında aranan başka şüphelilerin de bulunduğu kaydedildi.