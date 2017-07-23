İnkum Plajın'da tatilciler elindeki cep telefonuyla güneşlenen ve denizden çıkan kadınların görüntülerini çektiğini fark ettiği M.Ç.'ye tepki gösterdi. Tatilciler tartıştıkları genci plajda tartakladı.Kaynak: DHA
M.Ç., yapılan ihbar üzerine sevk edilen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kadınların şikayetçi olduğu M.Ç.'nin telefonunda plajda çekilen görüntüler tespit edildi.
M.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.
Bartın'ın İnkum Beldesi'nde plajda kadınların fotoğrafını çektiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç. ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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