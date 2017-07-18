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Poliklinik ve ameliyathaneler kapatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde sağanak yağmurun ardından Devlet Hastanesi'nin bodrum katını su bastı.

Poliklinik ve ameliyathaneler kapatıldı


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tekirdağ/Çerkezköy #hastane su bastı
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