Polis, Ankara otogarında asayiş denetimi yaptı

Yılbaşı öncesinde polisin asayiş denetimleri hız kazandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı.

Halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de, motosikletli Yunus timlerine bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şüpheli kişilerin üst ve valizleri arandı, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı.

Yunus timleri, denetimlerin yanısıra çocuklarla sohbet etti, yaşlı vatandaşların valizlerini taşımasına yardımcı oldu.

Denetimler terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheli görülen şahıslar gözaltına alınarak, polis merkezlerine götürüldü.

ulusal.com.tr