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Polis köpeği ATOS 46 kg esrar buldu

Kahramanmaraş'ta polis bir tırda arama yaptı. Aramaya katılan "Atos" isimli narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla 46 Kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

YURT 06.11.2019, 14:23
Polis köpeği ATOS 46 kg esrar buldu

Kahramanmaraş'ta, narkotik dedektör köpek "Atos", bir tırda 46 kilo 600 gram esrar buldu.

Polis ve jandarma ekipleri Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda  araç durduruldu.

"Atos" isimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 46,6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Aracın şoförü S.Y, gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

#ATOS #esrar #Kahramanmaraş
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