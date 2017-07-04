Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi polisin kurtarma halatıyla sudan çıkarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi polis ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi mevkisinde Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Emrah Karataş (25), dengesini kaybedip suya düştü.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, İl Emniyet Müdürlüğünce yakın zamanda tüm ekip araçlarında bulunması için dağıtılan kurtarma halatını kullanarak Karataş'ı sudan çıkardı.



Baygınlık geçiren Karataş, 112 Acil Servis ekiplerince tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.