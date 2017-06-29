Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara, boğulmalara karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı uyarı broşürü dağıttı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları boğulmalara karşı broşürle uyardı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da özellikle turizm hareketliliğinin yoğun yaşandığı yaz aylarında, havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasına paralel olarak dünyaca ünlü sahillerin kullanım oranının arttığına işaret edildi.

Buna bağlı olarak boğulma vakalarında artışlar meydana geldiği belirtilen açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce boğulmalara karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı "Dikkat Suda Boğulma" başlıklı broşür hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Şube Müdürlüğünde görevli mahalle polislerince Lara ve Konyaaltı plajlarında toplam 174 vatandaşla yüz yüze görüşülmek suretiyle bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de en fazla boğulma olaylarının, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunmayan, gölet, baraj, kanal gibi kontrolsüz alanlarda yaşandığı belirtilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Çocuk ve gençlerimizi kontrollü alanlara yönlendirin. Falezler bölgesinde yüksekten düşme sonucu yaralanma ve boğulma olayları yaşanabileceğini, sulama kanalları bulunan yerlerde boğulmalara yol açabilecek kazaların olabileceğini unutmayın. Özellikle çocuklar, gençler ve yaşlıları yüzerken sürekli gözünüzle takip edin. Güneş ışığı altında uzun süre bulunmak, sıcak-soğuk farklılıkları, sıcak çarpması veya kramplar boğulmalara sebep olabilir. İyi yüzme bilmiyor ve kurtarma, ilk yardım eğitimleri almamışsanız, kendinizin ve kazazedenin güvenliğini tehlikeye atmayın."