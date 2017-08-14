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Pompalı tüfekle dehşet saçtı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde Ali K., bilinmeyen bir nedenle 41 yaşındaki Döndü Açıkgöz'ü çalıştığı fabrikada pompalı tüfekle öldürdükten sonra karnına dayadığı silahlı intihara kalkıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Ali K., bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Olay, bugün 17.00 sıralarında Caferbey Mahallesi yakınlarındaki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 50 yaşındaki Ali K., fabrikaya gelerek işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Döndü Açıkgöz'e pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Açıkgöz olay yerinde öldü. Ali K., ise ise aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, elindeki silahı karnına dayayan Ali K.,'yı intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşa rağmen teslim olmayan Ali K.'yı bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis tarafından etkisiz hale getirildi. Ali K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Açıkgöz'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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