BURSA, İstanbul ve İzmir'de yüksek kar vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen şubat ayında tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı 38 yaşındaki Arzu Mertgil'in yargılanmasına başlandı. Tutuklanmadan önce sosyal paylaşım sitesinde tanınmamak için farklı peruklarla çektirdiği fotoğraflarla dikkat çeken ve evinde 18 peruk bulunan Mertgil duruşmaya başörtüsü ile geldi. Hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istenen Mertgil ifadesinde, "Peruk takarak dolandırıcılık yaptığım söyleniyor. Bu doğru değil. 10 yıldır protez saç kullanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aradığı Arzu Mertgil'i Mustafakemalpaşa İlçesi'nde geçen şubat ayında yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında, tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ve 'Ponzi Arzu' adı verilen Arzu Mertgil'in, kurbanlarına inandırıcı olmak için evlerine gidip onlarla aynı sofrada yemek yediği, çay içtiği, dertlerini dinlediği çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DURUŞMAYA BAŞÖRTÜSÜ İLE GELDİ



Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık' suçlarından her mağdur için 7- 14 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve hakkında 789 yıla kadar hapis cezası istenen Arzu Mertgil'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya başörtüsü ile gelen Arzu Mertgil verdiği ifadesinde dava dosyasını avukatının yeni aldığı için bu celsede savunma yapmayacağını belirterek, "Aylık 10 bin lira gelirim var. Ancak basında benim 18 perukla insanları kandırıldığım iddia edildi. Bu doğru değildir. 10 yıldır protez saç kullanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.



Duruşma ifade veren Arzu Mertgil'in dolandırdığı öne sürülen Gülay Demir ise şunları anlattı:



"Arzu kendini bana çok güzel anlatıp inandırdı. Üstelik bankalara olan 120 bin lira kredimi ödedi. Ben de kendisine güvenip, evimi ipotek olarak gösterip 8 bankadan çektiğim 513 bin lirayı para kazanmak için ona verdim. O da bana 2 ay içersinde hak edişim olarak 40 bin lira verdi. Sonra, çalışanlarını umreye gönderdiğini belirterek bir süre hak ediş ödeyemeyeceğini söyledi."



Daha sonra söz alan Recep Yaldız ise tezgahtarlık yaptığını belirterek, "Arzu bana her ay yatırdığım paranın yüzde 10 kar payı verecekti. Güven vermek için teminat olarak 2011 model aracı kullanmam için verdi. İzmir'de daire sözünde bulundu. Hatta babama tapu verdi. Sonra bu tapudaki yerin ev değil boş bir tarla olduğunu öğrendik" diye konuştu.



Duruşma eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken Arzu Mertgil'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.



‘PONZİ ARZU’NUN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ



Hakkında dava açılan Arzu Mertgil’in, 'Ponzi oyunu ya da düzeni' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandığı belirtildi. Bu yöntemle katılımcılardan alınan paralara yüksek getiri verileceği vaadiyle dolandırıcılık yapılıyor. İlk aylarda yapılan küçük ödemelerin ardından dolandırıcı ana para ile ortadan kayboluyor. Arzu Mertgil'in, bunun yanı sıra paraya ihtiyacı olan ancak bankadan kredi çekemeyen emeklileri de bir başka şirkette çalışıyormuş gibi gösterip daha sonra bankadan üzerine kredi çektirip aldığı iddia ediliyor.