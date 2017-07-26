Bursa'da "Ponzi yöntemi"yle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı. Mağdur Şennur D, "Ponzi Arzu öyle ikna edici ki insanın dili tutuluyordu" diye konuştu.

Bursa'da "Ponzi yöntemi"yle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.



Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38) ve tutuksuz sanıklar Gökmen Şentürk, Serkan Çevdir, Selçuk Tunçak, Reşat Akça ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Azime Kaynarca ve Erkan Karatepe ise katılmadı.



Peruk takarak kılık değiştirdiği ve insanları dolandırdığı öne sürülen "Ponzi Arzu" lakaplı kadın sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.



Hakkında 798 yıla kadar hapis cezası talep edilen Arzu Mertkil, duruşmadaki savunmasında, mali müşavir olarak çalıştığını belirtti.



Aylık 10 bin lira geliri olduğunu kaydeden Mertkil, "Avukatım dosyayı yeni aldığı için bir sonraki celse ifade vermek istiyorum. Ancak basında benim 18 perukla insanları kandırıldığım iddia edildi. Bu doğru değildir. 10 yıldır protez saç kullanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.





"8 ayrı bankadan 228 bin lira kredi çektim"



Mahkemede ifade veren dolandırıcılık mağduru Recep Y. (30) ise tezgahtar olarak çalıştığını söyledi.



Recep Y, 8 bankadan aynı günde 228 bin lira kredi çektiğini belirterek, "Aylık yüzde 10 para kazanacaktım. Bu para karşılığında bana 2011 model bir araç teminat olarak verildi. Bir de İzmir'den daire verileceği söylendi. Babam, daireyi almak için İzmir'e gitti. Tam araştırmamış, tapuyu üzerine aldı, daha sonra araştırdık, orası boş tarlaymış." ifadelerini kullandı.





Mahkeme Başkanı da şaşırdı



Mağdurlardan Şennur D. ise mali müşavir olarak çalıştığını dile getirdi.



Şennur D, şöyle devam etti:



"Ortağı olduğum şirketten ayrıldıktan sonra iş kurmak için Arzu ile tanıştım. Yanındaki bir arkadaşı Arzu ile sistemi anlattı. Ben de o sıralar iş kurmak için kendisine toplamda 1 milyon 600 bin lira verdim. Ayrıca 600 bin lira değerindeki dükkanım da satıldı. Bir süre geçtikten sonra ben ayrılmak istediğimi söyledim ama bana bir türlü paramı geri vermediler. Ben Arzu'nun arabasına bindiğimde bir sürü kredi kartı gördüm bir kartvizitlikte."

Mahkeme Başkanı, mağdurun kaptırdığı paranın miktarını duyduktan sonra "Nasıl bu kadar parayı kaptırdın? Zengin olmak mı istiyordun?" diye sordu. Şennur D, "Ponzi Arzu'nun öyle ikna kabiliyeti vardı ki insanın dili tutuluyordu. İş kurmak için para verdim ona. Toplamda 2 milyon 200 bin lira zararım var." dedi.



Şikayetçilerden Gülay Demir de daha önceden çektiği 120 bin liralık kredisini Arzu Mertkil'in ödediğine dikkati çekti.



Demir, "Daha sonra aynı gün 333 bin lira ve ev ipoteği karşılığında 180 bin lira kredi çektim 8 bankadan. Toplam 513 bin lira parayı Arzu'ya verdim. O da bana 2 aylık toplam 40 bin lira hak ediş parası verdi. Sonraki ay Arzu, şirket çalışanlarının ramazan ayı sebebiyle umrede olduğunu, hak ediş veremeyeceklerini söyledi. Çok sıkışık olduğumu söyleyince, sonraki hak edişlerimden borç olmak üzere 9 bin lira para verdi." şeklinde konuştu.





Kuaförünü bile dolandırmış



Sanığın kuaförü Burcu Kılıç, kendisinin de 380 bin lira dolandırıldığı vurgulayarak, Arzu Mertkil'den hiç hak ediş almadığını belirtti.

Toplam 235 bin dolandırıldığını kaydeden Yasemin K. da Mertkil'in kendi kredi kartıyla kızının okul masraflarını karşıladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelen 35 mağdurun ifadesini aldıktan sonra Arzu Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Ponzi yönteminde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adıyla da biliniyordu.



Olay



Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertgil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.