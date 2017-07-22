Doğal SİT alanı olan Poyrazlar gölü kaçak avcıların hedefi haline geldi. Bir grup amatör balıkçı ise kaçak avcılara geçit vermiyor..

1993 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece doğal SİT alanı olarak ilan edilen Poyrazlar gölü bugünlerde kaçak avcıların hedefi haline geldi.



1. Derecede SİT alanı olduğu için ağla balık avlamak yasak. Sakarya'daki doğa harikası bu gölde bir grup amatör balıkçı kaçak avcılarla mücadele ediyor.



Amatör balıkçılar çevre köylerde oturan çocuklara da kaçak avcılık konusunda eğitim veriyor.



Çocuklar da göldeki kaçak avlanmaya karşı savaş açtı.







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