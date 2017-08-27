Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.

Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor.

Alkol tüketilmemesi ve güvenli olmasından dolayı kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.

Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor.

Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.



"Aileler için huzurlu bir alan"

Mesire alanının işletmecisi Hakkı Tank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Poyrazlar Gölü anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Ziyaretçilerin, buradaki mesire alanının reklamını birbirlerine anlatarak yaptığını belirten Tank, temizliğini ekiplerinin sağladığını kaydetti.

Tank, "Burası gelin ve damadın uğrak yeri oldu. İstanbul, Kocaeli'den dahi gelin damat buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Alanda şu anda bile 10 gelin damat resim çekiliyor. Bütün vatandaşları bekliyoruz. Halkımız gece gündüz, kendi bahçelerine gelir gibi gelebilir. Gece ışıklarımız yanıyor, güvenliğimiz tam. İçki, alkol kesinlikle yasak. Araba kornası dahi çaldırmıyoruz. Aileler için huzurlu bir alan." diye konuştu.

Ziyaretçilerden görüş alarak alandaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ve daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Tank, kendilerine bu konularda yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Ailelerin kendi evlerinde, bahçelerinde yaşadığı huzuru burada da bulduğunu söyleyen Tank, "İnsanlar büfelerden alışveriş yapıyor, yemeklerini yiyebiliyor, tesislerimizde kahvaltı yapabiliyor, göl manzarasının tadını çıkarabiliyor. Doğası zaten muhteşem. Gezi ve göl bisikletlerimiz var, gezi trenimiz var. Trenle ailelerimiz müzik eşliğinde gölün etrafında tur atabiliyor." ifadelerini kullandı.



"Spor yapanlara destek"

Tank, Poyrazlar Gölü'nde doğa ve göl havası eşliğinde sabah sporu yapmaya gelen vatandaşlara destek olduklarını anlattı.

Hakkı Tank, "Burası sabah sporu yapanlar için adeta bulunmaz bir mekandır. Sabah sporu yapmaya gelen vatandaşlarımızdan belli saatlerde giriş ücreti almıyoruz. Saat 05.00 ila 08.00 arasında çok sayıda vatandaşımız gelip ücretsiz sporunu yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Gölün girişinden çıkışına kadar 4,5 kilometre gölü seyredecek hattın bulunduğunu, bu hattın bir tarafının orman diğer tarafının göl manzarası olduğunu aktaran Tank, göl içerisinde yaban ördekleri, kaz gibi farklı kuş türlerinin beslendiğini ifade etti.

