Düzce'den geçen Melen Çayı etrafındaki rafting işletmelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Düzce'den geçen Melen Çayı etrafındaki rafting işletmelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.



Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen adrenalin tutkunları, rafting yapmak için Melen Çayı'nı tercih etti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bayramın bereketinin raftinge de yansıdığını ifade eden Tepe, şöyle konuştu:

"Dün bayramlaşma merasimlerini yapanlar, bugün buraya rafting yapmaya geldi. Genç, yaşlı, aile, çocuk hiç fark etmeksizin rafting yaptırıyoruz. Bayram tatilini fırsat bilenler, Melen Çayı'nda rafting yapıyor. Çok güzel ve kalabalık bir ortam var. Bölgede bulunan rafting tesislerimizde yüzde 80-90 oranında doluluk mevcut."

Tepe, son yağışlar dolayısıyla haziran ayının ortası olmasına rağmen nehirdeki su seviyesinin elverişli olduğunu belirterek, "Bayram tatilinde denizi tercih etmeyenler, burada nehir ve doğa ile baş başa adrenalin yaşıyor. Bu vesileyle Türkiye'de, raftingde tek merkez haline gelmeye başladık. Geçen yıl, rafting, ATV, trekking ve diğer aktivitelerde 80 bin kişiyi burada ağırladık. Bu yıl da 100 bin kişi hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Eylül-haziran döneminde rafting turlarının artarak devam etmesini beklediklerini kaydeden Tepe, "Genelde 'Haziran ayından sonra rafting yapılmaz.' diye bir söylem var. Bu yanlış. Suyun debisi son yağmurlarla birlikte iyi seviyeye geldi. Melen Çayı aktığı sürece burada rafting devam edecek. Tüm doğa ve adrenalinseverleri buraya davet ediyoruz." diye konuştu.