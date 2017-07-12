FATİH'te geçen ramazan ayında meydana gelen olayda, sigara içen Gökay Çetin'e (24) yumruk atan Ufuk Tekel " kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa iddianamade yöneltilen "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise beraatini kararlaştırdı.

Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle Gökay Çetin'e yumruk attığı ve şuurunun kaybolmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Ufuk Tekel 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülün duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ufuk Tekel katıldı. Şikayetçi Gökay Çetin ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada olaya ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri izlendi.



Ufuk Tekel, kasten yaralama suçunda 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hapis cezasına çarptırdı.



Tekel, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” sucudan ise beraat etti.



Olay 2016 'da Ramazan ayında İstanbul Fatih İlçesinde yaşanmıştı. Ufuk Tekel Gökay Çetin'e yumruk attıp ve şuurunun kaybolmasına neden olmuştu.



ulusal.com.tr

