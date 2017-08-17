Rize Anzer Yaylası'nda hummalı bir hazırlık başladı. Anzer Balı için bu yıl 3 bin tonu aşkın üretim bekleniyor. Sadece kooperatiflerde satılan balın kilosu 900 lira.

3 bin 500 kovan, güneşlenme oranına göre yaylalara yerleştiriliyor. Çünkü hava şartları bal üretimi için belirleyici etken.



Görüntüler Rize'nin İkizdere ilçesinden.



Anzer Yaylası'nda üretim kalitesi ve hava şartları nedeniyle bal üretiminde Kafkas arı ırkı tercih ediliyor.



Mevsim iyi giderse Ağustos ya da Eylül ayında bal sağımı yapılıyor. Arının beslenebilmesi için de belli miktarda bal kovan içerisinde bırakılıyor.



Bal, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip, mühürlenerek piyasaya sunuluyor.



Anzer balının kilosu bu yıl 900, 500 gramı ise 470 liradan satılacak.



Anzer balı, alışveriş merkezleri veya markette satılmıyor. Tek satış noktası kooperatifler. Böylece sahte balın da önüne geçilmiş olunuyor.



Ballıköy Muhtarlığı ile İl Mera Komisyonu da bal üretimini artırmak için meralarda küçükbaş hayvancılığı yasakladı.





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