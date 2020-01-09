Rize'de ağaçlar çiçek açtı

Rize'de ocak ayında ağaçlar çiçek açtı.

Kışın soğuğuna inat rengarenk açtı erik ve karayemiş ağaçları...

Üstelik meyve veren bu ağaçlar görenlerde hayranlık uyandırdı.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman, "erken uyanma" denilen ve normal olmayan bir durum yaşandığını dile getirdi.

Bugüne kadar böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyleyen vatandaşlar ise şaşkın.



ulusal.com.tr