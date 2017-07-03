Arama çalışmaları sırasında yuvarlanan taşın çarptığı biri asker 2 kişi yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Çat Deresi'ne düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.



Arkadaşı Murat Büyük ile balık avladığı sırada suya düşüp kaybolan Hanifi Kalyoncu'nun bulunması için ekipler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki halatla Zilkale mevkisinden dereye inerek arama çalışması yaptı.



Kalyoncu'nun cesedine ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Ekipler tarafından çıkarılan Kalyoncu'nun cansız bedeni, Çamlıhemşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Çalışmalar sırasında yaklaşık 40 kişilik ekibin yanı sıra bazı vatandaşların da iple dereye inmek istemesi üzerine yokuştaki taş ve kaya parçaları aşağı yuvarlandı.



Üzerine taş ve kaya parçaları düşen bir jandarma ile bir 1 vatandaş yaralandı.



AFAD tarafından bulunduğu yerden çıkarılan asker, ambulansta tedavi edildi.



Yaralanan diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.