Rize'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere yaya köprüsünün yıkılmasına neden olunca bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile için ekipler seferber oldu. Ailenin yardım çağrısı üzerine Kalkandere İlçesi Esendere Köyü’ne sevk edilen çok sayıda AFAD, Jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlattı

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AFAD EKİBİ DEREYE DÜŞTÜ







VATANDAŞLAR AFAD’LA YARIŞTI KÖPRÜ YAPTI



Ekipler ikinci denemelerinde halatı iki yakada yer alan ağaçlara bağlayarak yaşlı adam Şakir Akgün’ü kurtardı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da çevredeki vatandaşlar da köprüyü yapmak için kolları sıvadı. Çevreden buldukları odun direklerle önce köprünün ayağını oluşturan vatandaşlar daha sonra da üzerine tahta çakarak köprüyü oluşturdu. Evde mahsur kalan Hakan Akgün eşi ve 2 çocuğu da bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan köprüden geçirilerek kurtarıldı.



GECEYİ KORKU İÇİNDE GEÇİRDİK



Yağış sonrası köprülerinin yıkıldığı ve mahsur kaldıklarını belirten Hakan Akgün yaşadıklarını anlatarak “Akşam çok yağış vardı. Yağışlar gece de sürdü. Yağışlar sonrası dere suyu yükseldi evimizin önünde tek ulaşımımızı sağladığımız köprü yıkıldı. Bu yüzden evden çıkamadık. Geceyi evde korku içinde geçirdik. Çok şükür kurtarıldık” dedi.



20 KÖY YOLU KAPALI

Bu arada bölgede etkili olan yağış nedeniyle dere sularının taşmasıyla 20 köy ve mahalle yolu kapandı, bazı taş duvar ile köprüler de yıkıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle köye ulaşan bazı yolların da dere taşması sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle ekipler iş makinelerinden yardım istedi. Günün ağarması ve iş makineleriyle açılan yolda ilerleyen ekipler 2 saatlik bir çalışma sonrası mahsur kalan ailenin bulunduğu alana ulaştı. Evlerinde tek ulaşımı köprüden sağlayan ancak yağışlar sonrası dere suyunun köprülerini yıkmasıyla evlerinden çıkamayarak mahsur kalan aileye ulaşan ekipler ev ile yol arasına halat germek istedi. Halat germe çalışmaları sırsında bir AFAD personeli dengesini kaybederek sulara kapıldı. Derede bir süre sürüklenen AFAD’çı kendi çabası ve diğer arkadaşları yardımıyla kurtarıldı.Ekipler ikinci denemelerinde halatı iki yakada yer alan ağaçlara bağlayarak yaşlı adam Şakir Akgün’ü kurtardı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da çevredeki vatandaşlar da köprüyü yapmak için kolları sıvadı. Çevreden buldukları odun direklerle önce köprünün ayağını oluşturan vatandaşlar daha sonra da üzerine tahta çakarak köprüyü oluşturdu. Evde mahsur kalan Hakan Akgün eşi ve 2 çocuğu da bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan köprüden geçirilerek kurtarıldı.Yağış sonrası köprülerinin yıkıldığı ve mahsur kaldıklarını belirten Hakan Akgün yaşadıklarını anlatarak” dedi.Bu arada bölgede etkili olan yağış nedeniyle dere sularının taşmasıyla 20 köy ve mahalle yolu kapandı, bazı taş duvar ile köprüler de yıkıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.

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