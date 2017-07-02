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Rize'de dereye düşen kişi kayboldu

Balık avladıkları sırada Çat Deresi'ne düşen 2 kişiden biri akıntıda kayboldu, diğeri kıyıya çıkmayı başardı

Rize'de dereye düşen kişi kayboldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen iki kişiden biri kayboldu, diğeri kıyıya çıkmayı başardı.

Zilkale mevkisinden geçen Çat Deresi'nde balık avlayan Murat Büyük ve Hanifi Kalyoncu, dengelerini kaybederek suya düştü.

Büyük, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtuldu, Kalyoncu ise akıntıda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kalyoncu'nun bulanması için başlatılan çalışmalara vatandaşlar destek veriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #rize #kayıp #dere #arama
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