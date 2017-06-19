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Rize'de dereye düşen kız çocuğu kayboldu

Ardeşen'de dereye düşen 11 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize'de dereye düşen kız çocuğu kayboldu

Rize Ardeşen'de dereye düşen 11 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunca Beldesi Armutluk köyünde Nehir Zenginal, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dereye düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine jandarma ve İl Afet ve ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekipler, kız çocuğunun bulunabilmesi amacıyla derede çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rize #kız çocuğu #dere
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