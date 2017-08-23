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Rize'de feci kaza! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Rize'de feci kaza! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını  kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi

Alınan bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K.  (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde  dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü  E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere  kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve  akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rize #kaza #çocuk #ehliyetsiz sürücü
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