RİZE'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde dereye düşerek kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'ın yakınları sosyal medyadan arama çalışmasına destek çağrısı yaptı. Kısa sürede yayılan çağrı karşılık buldu, aralarında dalgıç, balıkçı, yüzme ve rafting sporcularının da yer aldığı yaklaşık 400 kişi derede arama çalışması gerçekleştirdi.

Eskiarmutluk Köyü'nde, 19 Haziran günü kardeşi ile oynarken düşen lastik ayakkabısını almaya çalışan ancak dengesini kaybederek düştüğü Tunca deresinde akıntıda sürüklenerek kaybolan Nehir Zenginal'ı aramak için Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT, RİKE, İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekiplerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Ramazan Bayramı dolayısıyla ara verilen çalışmalar için kayıp kızın yakınları sosyal medyada arama çalışmasına destek için çağrı yaptı. Kısa sürede karşılık bulan çağrılar üzerine destek verenler bayramın üçünçü gününde Eskiarmutluk Köyü'nde buluşma kararı aldı. Çağrı yapan gruplar gelecek olanlardan yanlarında halat, aramada kullanılacak demir çubuk yada sopa getirmelerini istedi.



KİMİ SUYA DALDI, KİMİ KIYIDAN ARADI



Sabah saatlerinde kamyonet ve minibüslerle köye gelen ve aralarında amatör dalgıç, balıkçı, yüzme ve rafting sporcularının da yer aldığı yaklaşk 400 kişi gruplara ayrıldı ve 18 kilometrelik Tunca Deresi boyunca arama çalışması başlattı. Halatla bağlanarak güvenlik önlemi alan vatandaşlar dereye girdi, ağaç köklerinin bulunduğu alanları aradı, kayaların altlarını kontrol etti. Kimi vatandaşlar yüzerek kıyıdan ulaşılması zor yerleri taradı.



"AİLESİNİN ACISINI DİNDİRMEK İSTİYORUZ"



Arama çalışmalarına katılan amatör balıkçı Davut Yılmaz, sosyal medyadaki çağrılar üzerine arkadaşlarıyla örgütlenerek yardım etmek için geldiklerini belirterek, "Amatör olarak elimizden çok şey gelmiyor ama mucize arıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz;.profesyonel bir ekiple daha ciddi arama yapılmalı. En azından ailesinin acısını dindirmek istiyoruz" dedi. Amatör dalgıç Salih Tosun' da gönüllü olarak geldiklerini belirterek, deredeki akıntının arama çalışmalarını güçleştirdiğini söyledi, "İnşallah Nehir'i bulacağız" diye konuştu.



8 kişi olarak örgütlenip geldiklerini anlatan Burhan Okutan, "Arama çalışması yaptık ama bulamadık. Üzgünüz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi, diğer ekiplerin talihsiz küçük kızı bulmasını temenni etti. Arama çalışmalarına katılan Yukarı Durak Köyü Muhtarı Hızır Yavrucu ise, "Kayaların altına baktık. Ama girilemeyecek uçurum gibi yerler var. Oralara bakamadık. Gezilecek tüm yerleri baktık ama iz bulamadık" diye konuştu. Yaklaşık 400 kişinin katılımı ile yapılan aramada 11 yaşındaki Nehir'in izine rastlanılamadı.