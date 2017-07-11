RİZE’nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü’nde, yaklaşık 88,5 milyon ton taş dolgu üzerine inşa edilecek olan Rize - Artvin Havalimanı'nda kullanılacak malzemenin alınması için bölgede taş ocakları açılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Pazar ilçesinde, taşeron firmanın taş ocağında çalışmalara başlayacağını duyurması üzerine harekete geçen yöre sakinleri ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı; olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

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Pazar İlçesi Sivrikale Köyü yakınlarındaki kurulacak taşocakları için Rize Valiliği’nce verilen, ‘ÇED gerekli değil’ kararına karşı yöre sakinlerinin açtığı 2 ayrı davanın sonucunu beklemeden harekete geçen taşocağı şirketi, bölgede çalışma başlatacağını duyurdu. Havalimanı yapımında kullanılacak olan dolgu malzemelerinin temini için bölgede taş ocağı açılmasına tepki gösteren yöre sakinleri de, işbaşı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.



Vatandaşlar, Sivrikaya Köyü yakınında kurulacak olan taşocağının yolu üzerine çadır kurdu, 'Köyümüze, suyumuza, toprağımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz' yazılı pankart açarak beklemeye başladı. Jandarma ekipleri de, vatandaşların bulunduğu alanın girişinde güvenlik önlemi aldı. Taşocaklarına tepkili olan yöre sakini bazı kadınlar ile vatandaşlar, iş makinelerinin vadiye girmesine izin vermeyeceklerini belirterek nöbet tutmak istedi. Ancak vatandaşlar, firma yetkilileri ve jandarma arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginliğin ardından, tulum eşliğinde horon ve türkülerle tepkilerini dile getiren yöre sakinleri çalışmaların durdurulmasını istedi.

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