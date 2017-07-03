Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
TSK açıkladı: Büyük operasyon
TSK açıkladı: Büyük operasyon
Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Kritik görüşme 8 Temmuz'da
Kritik görüşme 8 Temmuz'da

Roma dönemine ait sütunlar müzeye taşındı

Antalya'da bir konağın önündeki 2 bin yıllık iki mermer sütun, müzeye taşındı

Roma dönemine ait sütunlar müzeye taşındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir konağın önüne konulan Roma dönemine ait mermer sütunların Antalya Müzesine taşındığı bildirildi. 

Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şirinyalı Mahallesi'nde "Sütunlü Konak" adlı binanın önüne konulan Roma dönemine ait 2 bin yıllık iki mermer sütun, müzeye taşındı.

Müzenin bahçesinde bulunan sütunlarla ilgili uzmanlar çalışma yapıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından sütunlar, Antalya Müze Müdürlüğünde uygun yere dikilerek teşhir edilecek.



Antalyalı emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer sütunların 1996'da Mustafa Aydemir tarafından tarihi Kaleiçi bölgesinden alınarak "Sütunlü Konak" adı verilen binanın önüne konulmasına tepki göstererek, sosyal medyada imza kampanyası başlatmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Roma dönemi #roma #tarihi eser #sütun
banner863
Önceki Haber
Hükümetten CHP'nin yürüşü ve kamu işçilerine zamla ilgili açıklama
Sonraki Haber
Kilosu 500 lira ama kapış kapış satılıyor...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.