İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Roma Parkı'nda yapımını sürdürdüğü sosyal tesis alanında toprak kayması yaşandı. Enkaz altından çıkarılan 3 işçiden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Projede denetim zaafiyeti olduğunu savunan semt sakinleri, olaydan büyükşehir belediyesini sorumlu tuttu.

Beyoğlu Roma Parkı'nda yapımı devam eden sosyal tesis inşaatında toprak kayması yaşandı.



Olayda 3 işçi toprak altında kaldı. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan 1 işçinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.



Projenin oldu bittiye getirilmek istendiğini belirten semt sakinleri, olayın üstünün kapatılmak istenidiğini söyledi.



Çalışmaların denetlenmediğini belirten vatandaşlar, olaydan Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu.



Toprak kaymasının ardından çalışmalara ara verildiği öğrenildi.



Sit alanı olan bölgede daha önce yapılan temel kazılarında çok sayıda arkeolojik bulgulara rastlanılmıştı.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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