Ruhsatsız maden ocağında 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi. Maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.
YURT 10.12.2019, 14:48
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir kişi hayatını kaybetti.
Kilimli'de bulunan maden ocağında Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbar edildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından adının Abbas olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.
ulusal.com.tr
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