Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran Rüstem Arslan hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir kişi, temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Rüstem Arslan (19), ruhsatsız av tüfeğini temizlediği esnada silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişekle karın bölgesinden ağır yaralanan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.